9 февраля - события дня
В Тюмени в 11 часов в Западно-Сибирском государственном колледже (ул. Рылеева, 34) начнется открытый Кубок Западно-Сибирского государственного колледжа по дартсу на призы детско-юношеского центра "Фортуна".
В Тюмени в 14 часов в ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55) начнется торжественный концерт, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
В Тюмени городском шахматном клубе и СДЮСШОР № 4 пройдет ежегодное первенство города по шахматам среди детей.
В Тюмени в Институте транспорта ТИУ пройдет финал конкурса научно-исследовательских и изобретательских работ "ИнТраИзобретатель" среди старшеклассников.
В Тюмени на базе центра "Аванпост" пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности.
В Тюмени на катке школы олимпийского резерва "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1) пройдут зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек младшего возраста.
В Тобольске в 12 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6, корп.4) начнется научный батл среди студентов ссузов и вузов.
В Тобольске пройдет открытый Всероссийский конкурс хореографического мастерства "Территория танца".
В п. Боровский Тюменского района состоится открытие XIX областного национального фестиваля-конкурса детского художественного творчества "Радуга".
Этот день в истории:
1667 - Андрусовское перемирие завершило русско-польскую войну 1654-1667 годов.
1783 - родился поэт-романтик и переводчик Василий Жуковский.
1795 - захваченный русскими турецкий черноморский порт Хаджибей переименован в Одессу.
1844 - родился Анатолий Кони, выдающийся русский юрист.
1874 - родился Всеволод Мейерхольд, театральный режиссер-новатор.
1881 - умер писатель Федор Достоевский.
1887 – родился Василий Чапаев, герой гражданской войны.
1895 - американец Морган изобрел волейбол.
1897 - прошла первая в истории страны Всероссийская перепись населения.
1900 - американец Дуайт Дэвис выступил с инициативой розыгрыша первенства мира по теннису среди мужских команд. Соревнование получило название Кубок Дэвиса.
1904 - начинается оборона Порт-Артура.
1904 - неравный бой крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с японской эскадрой из 14 кораблей.
1923 - в СССР создан Совет по гражданской авиации. Считается днем основания "Аэрофлота".
1945 - арестован и осужден на восемь лет лагерей артиллерийский офицер Красной армии, будущий писатель Александр Солженицын.
1955 - Георгий Жуков назначен министром обороны СССР.
1984 - умер генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов.
2000 - Совет фонда Виктора Астафьева учредил премию имени Астафьева.
2001 - американская подводная лодка протаранила японский рыболовный траулер, который затонул.
2004 - на территории Лянкаранского и Астаринского районов Азербайджана создан Гирканский национальный парк.
2006 - торжественно открыт храм во имя Преображения Господня в Серове.
2009 - Далай-лама решением городского совета стал почетным гражданином Рима.
2010 - утверждение нового состава Европейской комиссии.