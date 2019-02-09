9 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Западно-Сибирском государственном колледже (ул. Рылеева, 34) начнется открытый Кубок Западно-Сибирского государственного колледжа по дартсу на призы детско-юношеского центра "Фортуна".

В Тюмени в 14 часов в ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55) начнется торжественный концерт, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

В Тюмени городском шахматном клубе и СДЮСШОР № 4 пройдет ежегодное первенство города по шахматам среди детей.

В Тюмени в Институте транспорта ТИУ пройдет финал конкурса научно-исследовательских и изобретательских работ "ИнТраИзобретатель" среди старшеклассников.

В Тюмени на базе центра "Аванпост" пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности.

В Тюмени на катке школы олимпийского резерва "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1) пройдут зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек младшего возраста.

В Тобольске в 12 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6, корп.4) начнется научный батл среди студентов ссузов и вузов.

В Тобольске пройдет открытый Всероссийский конкурс хореографического мастерства "Территория танца".

В п. Боровский Тюменского района состоится открытие XIX областного национального фестиваля-конкурса детского художественного творчества "Радуга".

Этот день в истории:

1667 - Андрусовское перемирие завершило русско-польскую войну 1654-1667 годов.

1783 - родился поэт-романтик и переводчик Василий Жуковский.

1795 - захваченный русскими турецкий черноморский порт Хаджибей переименован в Одессу.

1844 - родился Анатолий Кони, выдающийся русский юрист.

1874 - родился Всеволод Мейерхольд, театральный режиссер-новатор.

1881 - умер писатель Федор Достоевский.

1887 – родился Василий Чапаев, герой гражданской войны.

1895 - американец Морган изобрел волейбол.

1897 - прошла первая в истории страны Всероссийская перепись населения.

1900 - американец Дуайт Дэвис выступил с инициативой розыгрыша первенства мира по теннису среди мужских команд. Соревнование получило название Кубок Дэвиса.

1904 - начинается оборона Порт-Артура.

1904 - неравный бой крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с японской эскадрой из 14 кораблей.

1923 - в СССР создан Совет по гражданской авиации. Считается днем основания "Аэрофлота".

1945 - арестован и осужден на восемь лет лагерей артиллерийский офицер Красной армии, будущий писатель Александр Солженицын.

1955 - Георгий Жуков назначен министром обороны СССР.

1984 - умер генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов.

2000 - Совет фонда Виктора Астафьева учредил премию имени Астафьева.

2001 - американская подводная лодка протаранила японский рыболовный траулер, который затонул.

2004 - на территории Лянкаранского и Астаринского районов Азербайджана создан Гирканский национальный парк.

2006 - торжественно открыт храм во имя Преображения Господня в Серове.

2009 - Далай-лама решением городского совета стал почетным гражданином Рима.

2010 - утверждение нового состава Европейской комиссии.