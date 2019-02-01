10 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СК "Муромец" (п. Березняки, ул. Торговая, 2) начнется чемпионат и первенство города по спортивной и фитнес-аэробике.

В Тюмени в 10 часов 15 минут в Западно-Сибирском государственном колледже (ул. Рылеева, 34) начнется открытый кубок Западно-Сибирского государственного колледжа по дартсу на призы детско-юношеского центра "Фортуна".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) пройдет третий этап Детской лиги дзюдо Тюменской области среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет.

В Тюмени на базе катка школы олимпийского резерва "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1) пройдут зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек младшего возраста.

В Тобольске в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6 корп. 4) начнется мастер-класс по созданию открыток ко Дню святого Валентина.

В Тобольске пройдет открытый Всероссийский конкурс хореографического мастерства "Территория танца".

В с. Каскара Тюменского района в 10 часов в ЦКиД "Юность" (ул. Ленина,7) начнется открытие фестиваля "Дни татарской культуры в Тюменском районе".

Этот день в истории:

1765 - скончался в возрасте 76 лет французский просветитель, правовед, философ Шарль Луи барон де Монтескье.

1831 - родилась меценатка Надежда фон Мекк.

1837 - от раны, полученной на дуэли, скончался Александр Пушкин.

1890 - родился поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак.

1891 - умерла в возрасте 41 года первая русская женщина-математик Софья Ковалевская.

1898 - родился немецкий писатель и драматург Бертольд Брехт.

1903 - родился советский композитор Матвей Блантер.

1911 - родился советский математик и механик Мстислав Келдыш.

1918 - Александр Блок завершил работу над поэмой "Двенадцать".

1937 - создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева.

1992 - на экраны США вышел фильм "Основной инстинкт".

2002 - двукратные чемпионы мира российские фигуристы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе после исполнения короткой программы на Олимпийских играх стали первыми в соревновательных парах.

2005 - в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый этап муниципальных выборов.

2005 - МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия.

2006 - в Турине открылись XX зимние Олимпийские игры.

2009 - на орбите Земли произошло первое столкновение за всю историю космонавтики искусственных спутников Космос-2251 и Iridium 33.