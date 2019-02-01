11 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области пройдет экомарафон "Сдай макулатуру – спаси дерево!".

В Тюмени на базе катка школы олимпийского резерва "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр. 1) пройдут зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек младшего возраста.

Этот день в истории:

1697 - Петр I разрешает продажу табака в России.

1809 - американский изобретатель Роберт Фултон запатентовал пароход.

1847 - родился один из величайших в мире изобретателей Томас Эдисон.

1887 - родился советский скульптор Иван Шадр (настоящая фамилия Иванов).

1892 - Владимир Ульянов (будущий Ленин) начинает трудовую деятельность в должности помощника присяжного поверенного в Самаре.

1902 - родилась советская актриса Любовь Орлова.

1928 - в Санкт-Морице (Швейцария) открылись II Зимние Олимпийские игры.

1940 - советские войска начинают штурм "линии Маннергейма". Ее прорыв обеспечил победу Красной Армии в советско-финской войне 1939-1940 годов.

1948 - умер советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн. Его "Броненосец "Потемкин" считается классикой мирового кинематографа.

1953 - СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем.

1971 - представители 63 государств, включая СССР, США, Великобританию подписывают договор о запрещении ядерных испытаний на морском дне.

1986 - умер знаменитый писатель-фантаст Фрэнк Херберт.

1986 - из СССР выслан диссидент Анатолий (Натан) Щаранский.

2002 - российский биатлонист Виктор Майгуров, заняв третье место на дистанции 20 км, принес сборной России вторую медаль XIX Зимних Олимпийских игр.