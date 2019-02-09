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Тюменские стоматологи отмечают профессиональный праздник

Общество, 09:33 09 февраля 2019

www.utmn.ru

Более 95 тысяч курсов стоматологической профилактики было проведено в Тюменской области в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения в Международный день стоматолога, который отмечается 9 февраля.

За прошедший год стоматологи области вылечили более 450 тыс. зубов, а также провели почти 100 тыс. курсов консервативного лечения заболеваний парадонта. Только в "Областной стоматологической поликлинике" за год было установлено порядка 1 тыс. зубных имплантатов.

"Самое передовое медицинское оборудование, новейшие технологии не принесут пользу без участия врачей, потому что, как и в любой другой профессии, самое важное – это люди с необходимыми знаниями и чувством личной ответственности", - отметила, поздравляя тюменских стоматологов с профессиональным праздником, директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Соб. инф.

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