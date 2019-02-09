Раздельный сбор мусора - сложная и трудоемкая задача, считает тюменский эксперт

www.stekloteh.com www.stekloteh.com

Для введения раздельного сбора мусора нужно очень много сопутствующих условий. Такое мнение высказала генеральный директор завода "Стеклотех", один из руководителей всероссийской Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Острягина.

"Тема стеклобоя для нас - одна из самых злободневных. Раздельный сбор и стимулирование предприятий на вторичное использование сырья – эта задача ставится сегодня, в том числе, и министерством природных ресурсов. У многих людей есть желание сортировать мусор, но вопрос раздельного сбора сложный и трудоемкий, прежде всего, в организационном плане. Представьте сетку для пластика, которая полностью загруженная, весит, допустим, сто килограммов и тот же контейнер, заполненный стеклом под тонну весом. То есть нужны специализированные машины и автоматические погрузчики. Это дополнительные затраты для любой организации", - отметила Елена Острягина.

Стеклобой – это продаваемый продукт, который может компенсировать затраты на его вывоз, добавила она, поэтому все проблемы могут быть решены. Стеклобой собирается отдельно во многих странах, однако, значительное количество извлекаемого стекла остается смешанным с твердыми бытовыми отходами от домашних хозяйств и предприятий.

"Добиться стопроцентной собираемости стеклобоя вряд ли представляется возможным, но ориентиры есть. Согласно исследованию, проведенному Европейской федерацией тарного стекла, его сбор в составе ТБО для вторичной переработки в Швеции, Норвегии, Швейцарии и Люксембурге достигает 95% или выше", - рассказала Елена Острягина.

Соб. инф.