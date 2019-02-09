Тюменский мультицентр "Моя территория" представит новые проекты

Фото: Мультицентр «Моя территория» Фото: Мультицентр «Моя территория»

Традиционная встреча в формате английского чаепития 5 o'clock пройдет в тюменском мультицентре "Моя территория" 21 февраля. Ее участники обсудят тренды молодежной политики в регионе, а также познакомятся с линейкой проектов первой половины 2019 года.

На встрече команда презентует представителям власти, бизнесменам и тюменской молодежи направления работы и обновленную структуру мультицентра.

"В 2019 году мультицентр ждет много изменений: в структуре, работе отделов и форматах проектов. Перемены - следствие того, что мы непрерывно учимся и развиваемся, ищем и пробуем новые подходы в реализации проектов, не боимся принимать и отвечать на вызовы, следим за трендами в молодежной среде, анализируем запросы аудитории. Именно поэтому "Моя территория" - одно из ведущих мест притяжения молодежи, площадка для развития soft-skills, а также возможность "найти себя" и быть в потоке", - рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Гости узнают о деятельности мультицентра и смогут обменяться опытом и контактами для дальнейшего сотрудничества. Вход на мероприятие по предварительной регистрации на сайте tmn-id.ru, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

Соб. инф.