Тюменские больницы пополняются молодыми специалистами и новым оборудованием

Фото: sp03tmn.ru Фото: sp03tmn.ru

Рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, оториноларинголог, три участковых терапевта и три участковых педиатра пополнят коллектив областной больницы №12 Заводоуковска в сентябре 2019 год.

В 2018 году здесь решены проблемы с участковыми терапевтами в филиале "Упоровская районная больница", а также с участковыми педиатрами и фельдшерами скорой медицинской помощи.

Для привлечения специалистов и их поддержки из муниципального и государственного жилищного фонда выделяются квартиры. Также больница Заводоуковска участвует в программе "Земский доктор", сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Продолжается постоянное обновление и усовершенствование материальной базы медучреждения: за год приобретено 12 единиц различного оборудования, в процессе закупки еще 20 единиц необходимой медтехники. В 2018 году в район поступило четыре модульных ФАПа и оборудование для их оснащения, а также 12 автомобилей, в том числе три - для станции скорой медицинской помощи.

"Мы стараемся делать все для роста качества и доступности оказания медицинской помощи. В прошлом году на базе гинекологического отделения мы начали проводить лапароскопические операции с помощью эндоскопа, оборудованного мощной волоконной оптикой. Ранее мы таких пациенток направляли в областной перинатальный центр", - рассказал главный врач заводоуковской больницы Павел Апостолов.

Соб. инф.