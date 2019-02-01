Активное строительство школ и детсадов продолжается в Тюменской области

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Две новых школы планируется открыть в Тюменской области в 2019 году. Школа на 900 учащихся появится в Заводокуовске, еще одна, на 1 200 учащихся – в Тюмени на улице Бориса Житкова, сообщил заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства региона Сергей Шустов.

"Ведется проектирование еще нескольких школ в областном центре – в микрорайонах Тюменский, Заречный и Звездный на Мысу. Готов проект школы на 360 учебных мест в Казарово, сейчас он проходит экспертизу. К сентябрю 2020 года школа должна быть построена. Там же будет построен надземный пешеходный переход через кольцевую автомобильную дорогу, чтобы жители Березняков и Казарово могли без опасения отправлять детей в школу", - рассказал заместитель губернатора. Также будет построена школа на 360 мест в поселке Молодежный – контракт уже заключен и к 2020 году школу планируется ввести в эксплуатацию, сообщает "ТОС".

В этом году также будет построен детский сад на 150 детей в Исетском – договор на строительство уже заключен. В микрорайоне "Москва" Тюмени готовятся проекты школы и детского сада. Идет работа над проектом детского сада в Ново-Антипино.

"В 2019 году у нас довольно большие планы как по проектированию, так и по строительству объектов образования. По программе по ликвидации школ в деревянном исполнении мы заключили договоры на проектирование шести объектов образования – малокомплектных школ в модульном исполнении в труднодоступных районах. Их планируется построить в конце этого года и в начале следующего", - отметил Сергей Шустов.

Затем в 2020 году по проектам повторного применения будут построены еще девять школ. В 2018 году в Тюменской области ввели в эксплуатацию три школы: на 1 200 учащихся в микрорайоне Ямальский-2 Тюмени, на 250 учащихся в селе Тоболово Ишимского района, на 132 учащихся в селе Малая Зоркальцева Тобольского района.

Соб. инф.