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Ярмарка вакансий для выпускников техникумов пройдет в Тюмени

Общество, 18:36 09 февраля 2019

Фото: trud.admtyumen.ru

Специализированную ярмарку вакансий для выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования проведет Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

На ярмарке будут представлены работодатели, которые могут предоставить рабочие места молодым специалистам без опыта, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

Ярмарка пройдет 12 февраля с 10 до 12 часов в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства по адресу: г. Тюмень, ул. Энергетиков, 45. Принять участие в ней приглашают студентов и выпускников не только данного техникума, но и других образовательных организаций среднего профессионального образования. Все интересующие вопросы вы можете задать по телефону "горячей линии": 8 (3452) 27-36-05.

Соб. инф.

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