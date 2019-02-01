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Чемпионат "Tyumen case school" стартует в регионе

Общество, 19:36 09 февраля 2019

Фото проекта «Tyumen Case School»

Муниципальный отбор на проект "Tyumen case school" начнется в Тюменской области 22 февраля. Главный приз – стажировка и практика в областном правительстве и в компаниях-партнерах.

"Tyumen case school" представляет собой командный чемпионат по решению кейсов, направленный на развитие кадрового потенциала региона, профессиональных и деловых компетенций.

Для того чтобы побороться за стажировку в правительстве региона, нужно собрать команду из пяти человек. Участниками могут стать учащиеся школ с 9 по 11 классы, студенты вузов и ссузов, а также молодые специалисты до 25 лет включительно. Кейсовые задания для команд организаторы разработают на основе реальных проблемных ситуаций в государственной и бизнес-сферах.Победитель определяется на основе экспертной оценки и онлайн-офлайн голосования, сообщает "Мой портал".

Молодежный проект будет реализован в несколько этапов. Муниципальный отбор пройдет в четырех городах региона: Тобольск (22 февраля), Заводоуковск (2 марта), Ишим (19 марта) и Ялуторовск (22 марта). Следующий тур станет дистанционным и пройдет по всей области с 17 марта по 7 апреля. А с 18 марта в Тюмени начнется "Case Battle" для школьников. Финал чемпионата Тюменской области состоится 20 апреля. Подробности чемпионата можно найти на странице проекта.

В 2018 году в чемпионате приняли участие более тысячи человек.

Соб. инф.

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