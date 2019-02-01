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Бойцы тюменских студенческих отрядов подведут итоги трудового семестра

Общество, 20:51 09 февраля 2019

Фото shtabso.ru

Закрытие трудового семестра тюменских студенческих отрядов состоится 15 февраля. Двести бойцов, мастеров и руководителей поделятся итогами прошлого года и обсудят планы на 2019 год. Лучшие бойцы получат награды.

Торжественное мероприятие пройдет в преддверии дня Российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля, сообщает "КП". 2019 год для студентов станет юбилейным: студотрядам исполняется 60 лет, а современному этапу движения - 15 лет. В Тюмени действуют 39 студотрядов.

"Студенческие отряды — возможность для ребят адаптироваться к производственному процессу, завести новых друзей по всей стране и миру, путешествовать, открывать новые таланты и самостоятельно зарабатывать. Мы хотим, чтобы тюменские отряды принимали в свои ряды новых бойцов и усиливали позиции на региональном и федеральном уровнях", - отметила комиссар Тюменского регионального отделения Российских студенческих отрядов Елена Доценко.

Соб. инф.

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