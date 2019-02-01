Тюменские дорожники празднуют 25-летний юбилей

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменское дорожно-эксплуатационное предприятие отмечает 25-летний юбилей.11 февраля.

Коллектив предприятия обеспечивает содержание в нормативном состоянии более 19 тыс. федеральных, региональных и муниципальных дорог Тюменской области. Кроме того, ТОДЭП строит дороги и транспортные развязки. Визитной карточкой предприятия стало строительство таких важных объектов, как автомобильная дорога "Аромашево - Вагай", "Ялуторовск – Ярково", транспортной развязки "Обход Тюмени" с ул. Мельникайте", реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту "Рощино", строительство магистрали М-III в Тобольске, выполнение работ по благоустройству улиц и площадей Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима. О

От состояния дорожно-транспортной сети во многом зависит инвестиционная привлекательность нашего региона, перспективы его экономического и социального развития, качество жизни людей. "ТОДЭП" старается способствовать улучшению транспортной инфраструктуры Тюменской области. В состав АО "ТОДЭП" входит 7 филиалов (ДРСУ), которые расположены во всех муниципальных районах юга Тюменской области. В них работают более 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

Соб. инф.