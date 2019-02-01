Птицефабрика "Тюменский бройлер" наращивает ассортимент продукции

фото: Тюменский бройлер фото: Тюменский бройлер

19 новых видов продукции, из них четыре наименования мясной гастрономии и 15 – продуктов из охлажденного мяса птицы, освоил коллектив птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" в 2018 году. Об этом рассказала директор предприятия Оксана Величко.

"Мы существенно расширили линейку кулинарных полуфабрикатов: котлеты и колбаски, продукты в маринадах, а также ввели продукты категории "халяль". Всего за 2018 год реализовано 33 тысячи 267 тонн продукции, что более чем на тысячу тонн выше показателей 2017 года", - рассказала Оксана Величко. Более 22 тыс. тонн реализовано через федеральные торговые сети.

Для улучшения качества выпускаемой продукции птицефабрика "Тюменский бройлер" ежемесячно проводит аудит торговых точек , а так же проверяет магазины на соответствие санитарным требованиям при реализации продукции.

Соб. инф.