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Новую детскую школу искусств построят в Ялуторовском районе

Общество, 11:34 10 февраля 2019

Фото: mkrf.ru

Земельный участок под строительство нового здания детской школы искусств определен в с. Киево Ялуторовского района, ведется проектирование.

В школе искусств, которая в 2019 году отметит 30-летний юбилей, проходят занятия по рисованию, вокалу, хореографии, игре на фортепиано. Здесь занимаются более 140 ребят, в том числе из соседних сел Беркута и Карабаша, сообщает "Тюменская область сегодня".

В селах Ялуторовского района возрождается интерес к культуре: дети и взрослые приходят в клубы на музыкальные, танцевальные и театральные кружки, с радостью участвуют в художественной самодеятельности, рассказал музыкант Владимир Торгашов, работающий в клубе с. Зиново.

Соб. инф.

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