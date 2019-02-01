Тюменские скалолазы узнали, как попасть на Олимпийские игры

Фото: Союза экстремальных видов спорта Фото: Союза экстремальных видов спорта

У тюменских скалолазов есть три пути для попадания на Олимпийские игры-2022 в Токио – о них рассказали в пресс-службе Федерации скалолазания России (ФСР).

Для того, чтобы попасть в олимпийскую сборную страны, спортсменам необходимо квалифицироваться либо через дисциплину "многоборье" чемпионата мира-2019, либо через олимпийский квалификационный турнир, который пройдет в конце 2019 года, либо через дисциплину "многоборье" чемпионата Европы. Отбор стартует уже 5 апреля 2019 года – на первом этапе Кубка мира швейцарском Майрингене, сообщает "Вслух.ru".

"Чемпионат мира в "многоборье" назовет имена первых участников этого важного старта, но и этапы Кубка мира становятся частью отбора претендентов на попадание в Токио – 2020. Нашим спортсменам, желающим поехать на Олимпиаду, необходимо в наступающем сезоне выступить как минимум на двух этапах Кубка мира в каждой из дисциплин", – рассказал пресс-службе ФСР президент федерации Дмитрий Бычков.

Отметим, что многие тюменские скалолазы не раз добивались успехов на мировом уровне в дисциплине "скорость" – например, Мария Красавина выигрывала чемпионат мира, Юлия Каплина становилась обладательницей Кубка мира и чемпионкой Европы, а Станислав Кокорин трижды завоевывал Кубок мира и становился призером чемпионатов Европы и мира.

Напомним, что скалолазание впервые в истории данного вида спорта включено в программу Олимпийских игр. Медали спортсмены разыграют с 4 по 7 августа 2020 года – в соревнованиях примут участие 20 мужчин и 20 женщин, получивших олимпийские лицензии.

Соб. инф.