Тюменский опыт развития молодежных инициатив высоко оценили в Москве

Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Тюменский центр продюсирования сообществ заслужил высокую оценку на съезде Общероссийского конгресса муниципальных образований, который состоялся в Москве. Опыт центра по развитию молодежной и общественной инициативы организаторы форума признали успешным.

"Мы даем возможность тюменским сообществам реализовать и продвигать крупные региональные инициативы, которые решают социальные проблемы региона. Для этого проводим образовательную программу "Проектная лаборатория", которая помогает понять технологию написания проектов", - рассказала руководитель Центра Дарья Ермакова.

Результаты работы показывают, что молодежные сообщества заинтересованы в общественной деятельности: в 2018 году в конкурсе проектов "Моя идея" участвовали 254 инициативы, 27 из которых получили финансовую поддержку, сообщает "Мега".

Соб. инф.