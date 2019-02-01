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Тюменский опыт развития молодежных инициатив высоко оценили в Москве

Общество, 13:16 10 февраля 2019

Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Тюменский центр продюсирования сообществ заслужил высокую оценку на съезде Общероссийского конгресса муниципальных образований, который состоялся в Москве. Опыт центра по развитию молодежной и общественной инициативы организаторы форума признали успешным.

"Мы даем возможность тюменским сообществам реализовать и продвигать крупные региональные инициативы, которые решают социальные проблемы региона. Для этого проводим образовательную программу "Проектная лаборатория", которая помогает понять технологию написания проектов", - рассказала руководитель Центра Дарья Ермакова.

Результаты работы показывают, что молодежные сообщества заинтересованы в общественной деятельности: в 2018 году в конкурсе проектов "Моя идея" участвовали 254 инициативы, 27 из которых получили финансовую поддержку, сообщает "Мега".

Соб. инф.

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