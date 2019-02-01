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Тюменский кинопроект "Ноль плюс" представят в Берлине

Общество, 17:17 10 февраля 2019

Фото "Кинофестиваль «Ноль плюс»

Команда тюменского проекта "Ноль плюс" под руководством директора Николая Данна примет участие в ежегодном собрании членов Европейской Ассоциации детского кино (ECFA), котрое пройдет в рамках фестиваля berlinale.de в Берлине.

"Мы представим кинофестиваль "Ноль Плюс", кинопедагогическую деятельность с киноуроками для детей и семинарами для педагогов, родителей. Отдельное внимание уделим онлайн-кинотеатру zeroplus.tv, который отличается от любых других онлайн-кинотеатров тем, что в нем есть функционал "осмысленного" просмотра. Пользователи со статусом "наставник" и "родитель" могут создавать собственные киноуроки с использованием контента платформы", - рассказал директорпроекта "Ноль плюс" по международным отношениям Александр Школенко.

На собрании обсудят также опыт проведения международных детских кинофестивалей и организации в формате обмена совместных киносмен с обучением детей снимать кино, сообщает "Вслух.ru". По задумке авторов проекта, зарубежные ребята и их кураторы отправятся в Тюменскую область создавать контент, тюменские дети - за границу, чтобы снимать кино там.

Соб. инф.

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