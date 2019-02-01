Тюменский проект "Агропоколение" помогает ранней профориентации школьников

Фото ГАУ СЗ Фото ГАУ СЗ

Около ста юношей и девушек из всех школ Ялуторовского района ежегодно обучаются в агроклассе, организованном на базе местного агротехнологического колледжа в рамках регионального образовательного проекта "Агропоколение".

Школьники получают подготовку по четырем специальностям: наладчик сельскохозяйственной техники, тракторист-машинист, мастер-растениевод и мастер по обработке цифровой информации, сообщает "Тюменская область сегодня". По окончании курсов выпускникам выдают удостоверения, позволяющие им получить работу на местных предприятиях.

"Практика последних трех лет показала, что более 20 процентов выпускников агроклассов поступают учиться в Ялуторовский агротехнологический колледж и в Государственный аграрный университет Северного Зауралья", - отметила заместитель начальника отдела образования Ялуторовского района Лариса Погудина.

Пятнадцатилетний девятиклассник школы с. Зиново Ислам Джабаров в рамках проекта "Агропоколения" осваивает слесарное дело.

"В колледже мы изучаем детали разных механизмов тракторов и машин, правила безопасности труда, выезжаем в хозяйства, участвуем в интересных конкурсах. Когда буду в одиннадцатом классе, рассчитываю приобрести специальность тракториста-машиниста, в селе она всегда пригодится", - рассказал юноша.

По словам директора Зиновской средней школы Людмилы Воробьевой, есть выпускники, которые смогли получить в агроклассе по три рабочих специальности. Ребят принимает на временную работу предприятие "Дружба-Нива".

Соб. инф.