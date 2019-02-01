  • 10 февраля 201910.02.2019воскресенье
  • USD66,0628
    EUR74,8954
  • В Тюмени -11..-13 С 1 м/с ветер западный

Итоги всероссийской олимпиады школьников по литературе подвели в Тюменской области

Общество, 19:24 10 февраля 2019

Фото: edu.gov.ru

Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе подвели в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

В рядах победителей – участники летних профильных губернаторских смен и учебно-тренировочных сборов. Так, например, среди девятых классов победителем стала Таисия Чистякова из школы №70 города Тюмени, в числе призеров еще 10 ребят из школ Тюмени и Ишима.

В параллели десятых классов высший балл у Екатерины Ботвиньевой из гимназии ТюмГУ, призерами стали девять школьников из Тюмени, Ишима, Тобольска, Уватского и Ярковского районов.

Среди выпускников максимальный балл и статус победителя завоевала Дарья Мицюк из гимназии ТюмГУ, призерами стали восемь ребят из Тюмени, Ишима, Тобольска и Бердюжского районов. Кроме этого члены жюри выступили с инициативой поощрить педагогов, которые на протяжении нескольких лет готовят победителей и призеров.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:46 10.02.2019В День святого Валентина в Тюмени прочтут пьесу о любви
19:24 10.02.2019Итоги всероссийской олимпиады школьников по литературе подвели в Тюменской области
18:47 10.02.2019Тюменский проект "Агропоколение" помогает ранней профориентации школьников
18:00 10.02.201911 февраля - события дня