Итоги всероссийской олимпиады школьников по литературе подвели в Тюменской области

Фото: edu.gov.ru Фото: edu.gov.ru

Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе подвели в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

В рядах победителей – участники летних профильных губернаторских смен и учебно-тренировочных сборов. Так, например, среди девятых классов победителем стала Таисия Чистякова из школы №70 города Тюмени, в числе призеров еще 10 ребят из школ Тюмени и Ишима.

В параллели десятых классов высший балл у Екатерины Ботвиньевой из гимназии ТюмГУ, призерами стали девять школьников из Тюмени, Ишима, Тобольска, Уватского и Ярковского районов.

Среди выпускников максимальный балл и статус победителя завоевала Дарья Мицюк из гимназии ТюмГУ, призерами стали восемь ребят из Тюмени, Ишима, Тобольска и Бердюжского районов. Кроме этого члены жюри выступили с инициативой поощрить педагогов, которые на протяжении нескольких лет готовят победителей и призеров.

Соб. инф.