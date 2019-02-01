14 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии гордумы по градостроительству и землепользованию.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 11 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43 начнется работа прямой телефонной линии Росреестра по вопросам государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок или земельную долю вследствие отказа от права собственности.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в зале конференций Главного управления строительства Тюменской области (ул. Некрасова, 11, 4 этаж) начнется награждение победителей конкурса "Лучший эскизный проект памятника строителям".

В Тюмени в 15 часов в кафе "Арена" (ул. Коммуны, 22) начнется мероприятие, посвященное 20-летию объединения молодых инвалидов "Вера".

В Тюмени в 18 часов перед областным Студенческим центром (ул. Семакова, 21) начнется акция, приуроченная ко Дню всех влюбленных.

В Тюмени в начальной школе-детском саду № 76 пройдет городской конкурс "Педагог года-2019" в номинации "Педагог-дефектолог года".

В Ишиме в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция "Мусорная реформа: вопросы начисления платежей и их оплаты".

Этот день в мире:

869 - скончался славянский просветитель, создатель славянской азбуки, проповедник христианства, святой Кирилл.

1663 – Канада объявлена Королевской провинцией Франции.

1779 – в стычке с аборигенами Гавайских островов погиб английский мореплаватель Джеймс Кук.

1791 – кругосветная экспедиция французского мореплавателя Лаперуза объявлена пропавшей.

1876 – американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал первый бытовой телефон.

1943 – советские войска освободили Ворошиловград (Луганск) и Ростов на Дону.

1946 – в Пенсильванском университете (США) начал работу первый в мире серийный компьютер ENIAC.

1950 – СССР и Китай подписали договор о дружбе.

1952 – в Осло начались зимние Олимпийские игры.

1988 – в ленинградской библиотеке Академии наук при самом крупном пожаре в истории российского библиотечного дела пострадали 4 млн книг.

1997 – в Москве на Новом Арбате открылся новый Дом актера, построенный вместо сгоревшего здания в 1990 году.

2003 - похищенные мощи святого Валентина возвращены итальянцам.