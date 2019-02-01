15 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) начнется четвертый этап Кубка России и Всероссийские юношеские соревнования по альпинизму.

В Тюмени в 10 часов в департаменте АПК Тюменской области (ул. Хохрякова, 47, 3 этаж) начнется заседание общественного совета при департаменте.

В Тюмени в 12 часов в стрелково-спортивном клубе "Миллениум-М" (ул. Клары Цеткин, 17а, стр. 4) начнется турнир по пулевой стрельбе из нарезного оружия.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в Центре развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" (ул.Коммунистическая, 70) начнется рабочая встреча с участием главного федерального инспектора по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента РФ в УФО Дмитрия Кузьменко.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется заседание рабочей группы по реализации партийного проекта "Безопасные дороги" в Тюменской области.

В Тюмени в 16 часов 15 минут в Тюменском индустриальном университете (ул. Володарского, 38) начнется закрытие трудового семестра студенческих отрядов Тюменской области.

В Тюмени в 17 часов в Тюменском президентском кадетском училище начнется конкурс военно-патриотической песни "Служить России суждено тебе и мне".

В Тюмени стартует фестиваль "Зимний Бардовский в Тюмени".

В Ялуторовске в 18 часов в СК им. "В.Ф. Альфера" начнется второй этап Губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVII зимних сельских спортивных игр Тюменской области.

В Ишиме в Ишимском пединституте им. П. П. Ершова пройдет event-сессия Тобольского ресурсного центра образовательной астрономии "Квазар" для школьников.

Этот день в истории:

1563 – в ходе войны с Литвой войска Ивана Грозного взяли Полоцк.

1689 – Священная Римская империя объявила войну Франции.

1717 – Петр I издал свод правил хорошего тона "Юности честное зерцало".

1764 – французы основали Сент-Луис.

1806 – Франция и Пруссия подписали Парижский договор о закрытии портов Пруссии для английских товаров.

1867 – в Вене состоялась премьера "Вальса голубого Дуная" Иоганна Штрауса.

1868 – в Москве впервые исполнена Первая симфония Чайковского ("Зимние грезы").

1878 – британский флот прибыл в Константинополь, чтобы вынудить Россию прекратить войну с Турцией.

1899 – русский император принял манифест о преобладании законов России над финским законодательством в Финляндии.

1902 – открыто Берлинское метро.

1914 – Николай II издал указ о борьбе с алкоголизмом в России.

1919 – в России принят декрет об арестах крестьян в тех регионах, где железнодорожные пути не очищаются от снега.

1922 – в Гааге открыто первое заседание Международного суда.

1928 – после 70 лет работы закончено составление Оксфордского словаря английского языка.

1933 – в Москве открылся первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников.

1936 – во МХАТе состоялась премьера пьесы Михаила Булгакова "Мольер".

1940 – советские войска прорвали линию Маннергейма в Финляндии.

1942 – японцы захватили английский форт в Сингапуре, используя велосипедные отряды.

1947 – специальным постановлением правительства в СССР запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами.

1950 – состоялась премьера мультфильма У. Диснея "Золушка".

1960 – в советских школах введены группы продленного дня.

1961 – в Бельгии в авиакатастрофе погибла сборная США по фигурному катанию.

1976 – на референдуме одобрена социалистическая конституция Кубы.

1987 – в футбольном матче чемпионата Кипра установлен рекорд – назначено шесть пенальти.

1996 – танкер "Императрица морей" у берегов Британии наскочил на рифы, в результате чего в море вылилось 72 тыс. т нефти.

2000 – в Сеуле состоялось самое массовое в истории бракосочетание, в котором приняли участие 30 тыс. пар.

2002 - российский фигурист Алексей Ягудин стал олимпийским чемпионом.