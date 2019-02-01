16 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов на парковке по ул. Московский тракт, 88, на площадках у ТЦ "П.О.Р.Т" (ул. Мельникайте, 126, кор. 2), ТРК "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11), в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12), на парковке по ул. Льва Толстого, 29 начнутся продовольственные ярмарки.

В Тюмени в 10 часов СК "Строймаш" спортшколы "Прибой" (ул. Индустриальная, 49) начнется чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе.

В Тюмени в 10 часов в центре занятости Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204В, корп. 3) начнется профориентационное мероприятие "День семьи".

В Тюмени в 11 часов и в 15 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165А) начнется спектакль для всей семьи "Маленькие истории".

В Тюмени в 13 часов в РЦДППВ "Аванпост" (ул. Широтная, 216) начнутся квалификационные испытания для курсантов центра "Аванпост".

В Тюмени в 13 часов в Тюменском государственном институте культуры (ул. Республики, 2) начнется отчетный круг Южно-Тобольского отдельского казачьего общества.

В Тюмени в 14 часов в колледже искусств Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 152) начнется торжественное открытие Дней татарской культуры в Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в колонном зале музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется пресс-конференция, посвященная выходу в широкий прокат фильма "Тобол".

В Тюмени в 18 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165А) начнется перформанс "Русская мечта".

В Тюмени в центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) пройдут четвертый этап Кубка России и всероссийские юношеские соревнования по альпинизму (ледолазанию).

В Тюмени в школе №40 (ул. Профсоюзная, 46) пройдут соревнования по мини-футболе на снегу для городских дворовых команд.

Этот день в мире:

1519 - родился французский адмирал Гаспар де Шатийон Колиньи.

1571 - Иван Грозный утвердил "Приговор о станичной и сторожевой службе".

1831 - родился писатель Николай Лесков, автор "Левши" и "Очарованного странника".

1881 - умер архитектор, создатель русско-византийского стиля Константин Тон.

1893 - родился советский военачальник Михаил Тухачевский.

1909 - родился американский ресторатор, автор идеи ресторанов быстрого обслуживания Ричард Макдональд.

1918 - Литва первый раз провозгласила свою независимость.

1923 - археологическая экспедиция лорда Карнарвона и Говарда Картера начала вскрытие гробницы Тутанхамона.

1943 - Красная армия освободила от фашистов Харьков.

1959 - Фидель Кастро стал премьер-министром Кубы.

1976 - с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый грузовик КамАЗ.

1981 - сборная СССР по хоккею с мячом впервые в истории чемпионатов мира по этому виду спорта уступила первое место сборной Швеции.

1996 - умер советский композитор и певец Владимир Мигуля.