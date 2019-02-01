17 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов СК "Строймаш" спортшколы "Прибой" (ул. Индустриальная, 49) начнется чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе.

В Тюмени в 10 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165А) начнется бэби-спектакль "Приключения подводных жителей" для детей от 6 месяцев до 3 лет и их родителей.

В Тюмени в 11 часов в кинотеатре "Киномакс" начнется премьерный показ фильма "Тобол" для представителей СМИ.

В Тюмени в школе №40 (ул. Профсоюзная, 46) пройдут соревнования по мини-футболе на снегу для городских дворовых команд.

В Тюмени на базе центра туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) пройдут четвертый этап Кубка России и всероссийские юношеские соревнования по альпинизму (ледолазанию).

В. с. Каскара Тюменского района в ЦКиД "Юность" начнется открытие фестиваля Дни татарской культуры в Тюменском районе.

Этот день в истории:

1600 - в Риме по обвинению в ереси сожжен Джордано Бруно.

1643 - во время представления своего спектакля "Мнимый больной" на сцене умер великий французский драматург Мольер.

1827 - умер швейцарский педагог, один из столпов классической педагогики Иоганн Песталоцци.

1843 - в Москве состоялась премьера пьесы Николая Гоголя "Игроки".

1867 - родился русский морской офицер, возглавивший в октябре 1905 года восстание на крейсере "Очаков", Петр Шмидт.

1876 - Джулиус Вольф из Истпорта (штат Мэн) изготовил первые консервы с сардинами.

1905 - началось Мукденское сражение - крупнейшая битва на суше времен русско-японской войны.

1906 - родилась советская детская поэтесса Агния Барто.

1907 - родился скульптор и знаменитый альпинист Евгений Абалаков, первым совершивший в 1933 году восхождение на высочайшую вершину СССР - пик Коммунизма.

1919 - умерла от гриппа первая российская кинозвезда Вера Холодная.

1934 - при восхождении на Монблан погиб король Бельгии Альберт I.

1944 - под Корсунь-Шевченковским советские войска полностью уничтожили 60-тысячную немецкую группировку, пытавшуюся вырваться из окружения.

1947 - началось вещание радиостанции "Голос Америки" на СССР.

2003 – в южнокорейском городе Тэгу произошел взрыв в метро, погибли 120 человек.