18 февраля - события дня
Тюмень с рабочим визитом посетит полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов.
Этот день в истории:
1546 - умер вождь реформации в Германии, основатель протестантского направления в христианской религии Мартин Лютер.
1564 - умер итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт Микеланджело Буонаротти.
1598 - избран первый русский выборный царь Борис Годунов.
1745 - родился знаменитый итальянский физик и физиолог Алессандро Вольта.
1780 - родился русский художник Алексей Венецианов.
1885 - впервые опубликован роман Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".
1908 - родился советский кинорежиссер и сценарист Александр Зархи.
1930 - американский ученый Клод Тибо обнаружил девятую планету Солнечной системы – Плутон.
1932 - родился Милош Форман, американский кинорежиссер чешского происхождения.
1933 - родилась жена Джона Леннона Йоко Оно.
1935 - родился российский композитор Геннадий Гладков.
1944 - Советские войска освободили Старую Руссу.
1945 - от смертельной раны, полученной под Кенигсбергом, скончался советский военачальник, командующий 3-м Белорусским фронтом, генерал армии Иван Черняховский.
1960 - в Скво-Вэлли (США) открылись VIII зимние Олимпийские игры.
1964 - в Ленинграде начался суд над Иосифом Бродским.
1974 - родился теннисист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников.