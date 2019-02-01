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18 февраля - события дня

Общество, 18:00 17 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень с рабочим визитом посетит полномочный представитель президента России в УФО Николай Цуканов.

Этот день в истории:

1546 - умер вождь реформации в Германии, основатель протестантского направления в христианской религии Мартин Лютер.

1564 - умер итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт Микеланджело Буонаротти.

1598 - избран первый русский выборный царь Борис Годунов.

1745 - родился знаменитый итальянский физик и физиолог Алессандро Вольта.

1780 - родился русский художник Алексей Венецианов.

1885 - впервые опубликован роман Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".

1908 - родился советский кинорежиссер и сценарист Александр Зархи.

1930 - американский ученый Клод Тибо обнаружил девятую планету Солнечной системы – Плутон.

1932 - родился Милош Форман, американский кинорежиссер чешского происхождения.

1933 - родилась жена Джона Леннона Йоко Оно.

1935 - родился российский композитор Геннадий Гладков.

1944 - Советские войска освободили Старую Руссу.

1945 - от смертельной раны, полученной под Кенигсбергом, скончался советский военачальник, командующий 3-м Белорусским фронтом, генерал армии Иван Черняховский.

1960 - в Скво-Вэлли (США) открылись VIII зимние Олимпийские игры.

1964 - в Ленинграде начался суд над Иосифом Бродским.

1974 - родился теннисист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников.

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