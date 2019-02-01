"Птицы Сибири" тюменского фотографа заинтересовали жителей Подмосковья

Фотовыставка «Птицы Сибири» тюменского журналиста Александра Антипина открылась в Подмосковье | Фотоклуб "Образ" Фотовыставка «Птицы Сибири» тюменского журналиста Александра Антипина открылась в Подмосковье | Фотоклуб "Образ"

Фотовыставка "Птицы Сибири" тюменского журналиста Александра Антипина открылась в Подмосковье 13 февраля.

Экспозиция работает в библиотеке Лосино-Петровского городского округа Московской области. Первыми ее посетили ученики местной школы. Ее организатором выступил историко-патриотический фотоклуб "Образ", а инициатором и куратором стал уроженец Тюменской области, член Русского космического общества Юрий Спасенников.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" автор, на выставке представлены около 50 его работ. В проект "Птицы Сибири" вошли фотографии редких пернатых, которых Александр Антипин снимает около 20 лет. По его словам, увлекаясь фотоохотой, он побывал в разных уголках Тюменской и Курганской областей.

"Моя самая уникальная находка – кулик-шилоклювка, этот вид обитает в Азии, Европе, Африке и Австралии. Наша страна – это северная граница его обитания, поэтому шилоклювка занесена в Красную книгу России. В холодной Сибири она встречается редко, в нашем регионе, их можно было найти, например, на озере Черном в Армизонском районе. Фотографию, представленную на выставке, я сделал несколько лет назад в Курганской области. К сожалению, там же мы видели раздавленные человеком яйца в гнездах этих красивых и беззащитных птиц", - поделился Александр Антипин.

Работа выставки тюменского фотохудожника продлится в Лосино-Петровском до 1 апреля – Международного дня птиц. С 14 апреля по 15 мая она будет представлена в Доме космонавтов пос. Звездный городок. Заявки на показ выставки также есть от администраций Сергиева Посада и Ногинска.

Александр Антипин живет в с. Упорово, много лет работал фотокорреспондентом районной газеты "Знамя правды". В юности увлекался охотой, но, поняв, как обедняет родную природу человек, навсегда сменил ружье на фотоаппарат. Фотографии и зарисовки принесли журналисту немало побед и призовых мест в областных и российских конкурсах.

Ирина Кургузова