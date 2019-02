Концерты, акции, спектакли и экскурсии в Тюмени 15–17 февраля

Фото пресс-службы ТКТО Фото пресс-службы ТКТО

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет мероприятия в Тюмени на 15–17 февраля. Жители и гости областного центра смогут посетить концерты, спектакли, выставки, мастер-классы и многое другое. Подробности — в обзоре.

Акция тюменского аквапарка "ЛетоЛето"

Для всех влюбленных пар в аквапарке с 14 по 17 февраля будет действовать акция два билета по цене одного! Билеты приобретаются в кассах аквапарка.

Спектакль "Молодость"

Трагикомедия по мотивам пьесы Ивана Тургенева "Месяц в деревне" - одна из самых репертуарных пьес русского театра. В ней есть и острая интрига, и разнообразие характеров, и глубина чувств. В этом изящном сочинении много объяснений, переживаний, страданий, а порой и почти водевильных ситуаций — пьеса насквозь пронизана тонким юмором.

Что случится, если вдруг все женщины одновременно обратят свое пристальное внимание на одного молодого человека? Что случится с любящими этих женщин мужчинами? Эти чувства, о которых поначалу только говорят, становятся реальной сокрушительной силой.

Когда: 15 февраля в 19 часов

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200–1200 рублей

ТФО и Борис Андрианов (виолончель)

Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков. Солист — заслуженный артист России Борис Андрианов (виолончель).

Концерт посвящен произведениям французских композиторов, представляющим различные эпохи развития французского музыкального искусства. В программе: Берлиоз "Фантастическая симфония", Равель "Вальс" хореографическая поэма для оркестра, Сен-Санс "Концерт для виолончели с оркестром"

Когда: 15 февраля в 19 часов

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 400–800 рублей

Комедия "Шесть блюд из одной курицы"

Очень смешная, современная и трогательная история о матери-миллионерше, выбирающей подругу жизни для своего отпрыска, большого уже мальчика, и о сыне, снисходительно относящемся к причудам и попечениям матери, о призраке грядущего банкротства и о любви.

Когда: 15 декабря в 19 часов

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 250–450 рублей

Спектакль "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников"

Это спектакль-концерт с цирковыми и иллюзионными номерами: мастерство иллюзии, невероятный круговорот фокусов в таинственной школе волшебников с необыкновенными уроками. Маленьких зрителей ждет магия и волшебство.

Когда: 15 февраля в 10 часов

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 170 рублей

Спектакль "Рыжий чулок"

Это добрая и поучительная история о девочке Лотте, для которой обретение мечты стало решением многих жизненных проблем.

Когда: 16 февраля в 11 часов и 12 часов 30 минут

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

Сольник Антона Тормышова

Мультиинструменталист, победитель российских и международных фестивалей. Гитарист и вокалист групп Go Go Milk, Best Band, 5avenue, а также сессионный участник многих других проектов.

Когда: 16 февраля в 22 часа 30 минут

Где: OLD SCHOOL BAR (ул. 50 лет Октября, 1а)

Бронь мест по телефону: 58-80-50

Глинотерапия для взрослых

На мастер-классе можно прикоснуться к себе, к своим чувствам и эмоциям через такой волшебный минерал, как глина. А ведущие гештальт-практики помогут осознать и присвоить полученный опыт. Продолжительность 2,5 часа, запись по телефону 46-84-09.

Когда: 16 февраля в 16 часов

Где: тайм-кафе "Пятый угол" (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 700 рублей

Экскурсия "Ночь. Улица. Фонарь…. Автобус" на двухэтажном автобусе

Тюменцам предлагают посетить старинные кварталы города: Тычковку, Сараи и Потаскуй, пройтись по Ямской слободе, полюбоваться на вечерние огни набережной и моста Влюбленных.

Экскурсанты узнают, как в городе развлекалось купечество, кого называли парижанами, когда здесь появились первые автомобили, светофоры и автобусы. Обзорное экспресс-путешествие будет интересно и гостям Тюмени, и ее жителям. Подробности и запись по телефонам: +7 (3452) 45-35-90, +7 (929) 266-73-72.

Когда: 16 февраля в 19 часов и 20 часов

Стоимость: 1-й этаж — 200 рублей, 2-й этаж — 300 рублей

