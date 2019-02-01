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К двум годам колонии приговорили тюменца, выбросившего собак из окна высотки

Происшествия, 17:27 15 февраля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

К двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за выброшенных из окна высотки собак приговорен 30-летний житель Тюмени 13 февраля, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Жестокое обращение с животными".

Напомним, трагедия произошла в одном из домов на ул. Малиновского в ноябре 2018 года. Мужчина выкинул с балкона квартиры, расположенной на 10-м этаже, собаку и ее щенка.

Суд приговорил "живодера" к 2 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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# живодер , собаки , суд

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