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Названы победители математической олимпиады

Общество, 09:34 16 февраля 2019

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Итоги тюменской математической олимпиады школьников радуют. Результаты участников в разы выше прошлогодних. Об этом на заседании оргкомитета Тюменского регионального этапа всероссийской олимпиады школьников рассказал председатель жюри по математике Дмитрий Иванов.

Так, в девятых классах максимальный балл набрал Алексей Янин, в десятых – Леонид Горбунов, в одиннадцатых – Елизавета Арцер. Призерами в общей сложности стали 24 школьника. В их числе – трое восьмиклассников, которые успешно справились с программой девятого класса, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

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