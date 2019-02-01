Названы победители математической олимпиады

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Итоги тюменской математической олимпиады школьников радуют. Результаты участников в разы выше прошлогодних. Об этом на заседании оргкомитета Тюменского регионального этапа всероссийской олимпиады школьников рассказал председатель жюри по математике Дмитрий Иванов.

Так, в девятых классах максимальный балл набрал Алексей Янин, в десятых – Леонид Горбунов, в одиннадцатых – Елизавета Арцер. Призерами в общей сложности стали 24 школьника. В их числе – трое восьмиклассников, которые успешно справились с программой девятого класса, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.