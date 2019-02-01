Будущие наставники проекта "Шанс" узнали об особенностях работы с подростками

| Фото: ШАНС|Сделай шаг вперёд|ЯЛУТОРОВСК | Фото: ШАНС|Сделай шаг вперёд|ЯЛУТОРОВСК

Для жителей Ялуторовска завершилась образовательная программа социального проекта "Шанс". Будущие наставники посещали лекционные и практические занятия, где узнавали о психологических особенностях работы с ребенком и конфликтологии.

В ходе трехдневного образовательного интенсива участники познакомились с проектом, узнали о правилах, изучили основы педагогики, теории и методики воспитания, возрастной психологии и психологии развития.

"Работа с подростком — это большая ответственность. Поэтому программа для наставников, которую мы проводим, полезна и важна. Эксперты рассказывают о техниках, которые помогут найти подход к ребенку и создать атмосферу доверия. Конечно, нет точной формулы, которая подходила бы к любому подростку, поэтому мы также говорили о жизненном опыте и мудрости, которые дают возможность легче установить контакт с подростком, — отметила Ксения Ведьмедева, куратор проекта "Шанс" в Ялуторовске.

Наставниками для подростков, нуждающихся в помощи и поддержке станут 15 человек — библиотекари, социальные педагоги, психологи, музейные работники, журналисты, пишет "АиФ - Западная Сибирь"