Тюменцев подготовят к конкурсу творческих проектов
Молодежный театральный центр "Космос" запускает конкурс на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ".
В течение двух дней, 20 и 25 февраля, организаторы проведут цикл лекций о том, каким должно быть идейное наполнение проекта, об актуальных тенденциях и течениях в творческой среде. А также правилах оформления конкурсной заявки, составления отчетности и сметы. Бесплатную образовательную программу могут пройти все желающие.
"На образовательной программе мы поговорим, как сделать свой творческий проект успешным и нужным. Стать слушателями лекций могут все желающие", - прокомментировала куратор конкурса Ольга Городиская.
Главной изюминкой станет скайп-конференция с международным театральным экспертом Адой Мухиной. Она расскажет о том, как создавать проекты и каких трендов стоит придерживаться, пишет "Мой портал".