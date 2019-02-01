Тюменцев подготовят к конкурсу творческих проектов

| Фото: Космос / Молодежный театральный центр | Фото: Космос / Молодежный театральный центр

Молодежный театральный центр "Космос" запускает конкурс на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ".

В течение двух дней, 20 и 25 февраля, организаторы проведут цикл лекций о том, каким должно быть идейное наполнение проекта, об актуальных тенденциях и течениях в творческой среде. А также правилах оформления конкурсной заявки, составления отчетности и сметы. Бесплатную образовательную программу могут пройти все желающие.

"На образовательной программе мы поговорим, как сделать свой творческий проект успешным и нужным. Стать слушателями лекций могут все желающие", - прокомментировала куратор конкурса Ольга Городиская.

Главной изюминкой станет скайп-конференция с международным театральным экспертом Адой Мухиной. Она расскажет о том, как создавать проекты и каких трендов стоит придерживаться, пишет "Мой портал".