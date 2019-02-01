Тюменские школьники изучают основы агробизнеса и фермерского хозяйства

| Фото: Архив. ГАУ СЗ | Фото: Архив. ГАУ СЗ

Учащиеся 84 школ 18 муниципальных образований Тюменской области изучают основы агробизнеса и фермерского хозяйства. Все они, как сообщает пресс-центр Тюменской областной думы, стали участниками сетевого проекта "Агропоколение" реализуемого в Тюменской области с 2012 года.

Основными целями проекта являются совершенствование системы профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Тюменской области по специальностям сельскохозяйственного профиля, формирование их устойчивой мотивации на продолжение профессиональной деятельности и жизни на селе. В основе проекта – сетевое использование ресурсов образовательных организаций, органов местного самоуправления, предприятий агропромышленного комплекса, технологических центров.

Проект реализуется Центром непрерывного аграрного образования Тюменской области (ЦНАО ТО). В его реализации участвуют профессиональные образовательные организации и организации высшего образования: "Агротехнологический колледж" (г. Ялуторовск), "Заводоуковский агропромышленный техникум", "Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства" (отделение в с. Ярково), "Тобольский многопрофильный техникум" (отделение в с. Вагай), "Голышмановский агропедагогический колледж", "Ишимский многопрофильный техникум", "Государственный аграрный университет Северного Зауралья".

Важным звеном проекта и в целом системы непрерывного аграрного образования являются профильные классы аграрной направленности – агроклассы, которые позволяют обучающимся получить первые профессиональные компетенции по профессиям сельскохозяйственного направления.