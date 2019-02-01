Житель села Яр несколько суток ходил со сломанной челюстью

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Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали полицейские в селе Яр. Местный житель пришел медикам с травмой головы и переломом челюсти только через несколько дней после драки, сообщает УМВД по Тюменской области.

Как установили полицейские, между потерпевшим и его знакомым в ходе распития спиртного произошел конфликт. 30-летний селянин несколько раз ударил по лицу 46-летнего собутыльника.

Потерпевший обратился за медицинской помощью только спустя несколько суток, так как из-за постоянного пребывания в состоянии алкогольного опьянения не чувствовал боли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по признаку опасности для жизни". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.