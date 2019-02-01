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Тюменок, находящихся в декретном отпуске, приглашают на переобучение в Центр занятости

Общество, 17:22 16 февраля 2019

trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

167 женщин, находящихся в декретном отпуске, получили профессиональное образование, в том числе дополнительное. Направление на курсы можно получить в центре занятости Тюмени и Тюменского района.

К примеру, Светлана Тютина до декрета трудилась специалистом по работе с партнерами - сотрудники центра занятости предложили ей пройти курсы повышения квалификации по направлению "Менеджер по закупкам".

"Это было очень полезно, я получила достаточно знаний, чтобы, несмотря на трехгодичный перерыв, продолжить работать в своей организации", - Тютина.

Как пишет "АиФ - Западная Сибирь", Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района приглашает женщин в отпуске по уходу за ребенком воспользоваться данной программой. Заявок ждут в отделе профессионального обучения по телефонам: 27-35-30 и 27-38-63.

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