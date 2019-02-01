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Оздоровительный центр "Красная гвоздика" пользуется популярностью у жителей всей России

Общество, 19:22 16 февраля 2019

gvozdika72.ru | Фото: gvozdika72.ru

Более шести тысяч человек прошли санаторно-курортное лечение и профилактические курсы на базе оздоровительного центра "Красная гвоздика" в 2018 году, сообщает региональный департамент социального развития.

Здесь не только отдыхают и лечатся, но и получают консультации специалистов по сохранению здоровья в домашних условиях. География отдыхающих в центре "Красная гвоздика" обширна. Это и жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Удмуртии и Дальнего Востока.

Сотрудники центра убеждены, что лучший отдых – это тот, который проведен с пользой. Поэтому здесь разработали и внедрили целую систему комплексных оздоровительных программ: "Красивая осанка" (для детей и подростков), "Скажи "ДА" здоровому сердцу", "Легкая походка", "Легкое дыхание", "Движение без боли", "Стройность. Легкость. Красота" и другие. Особое внимание уделяется семейному отдыху. Успешно организован, ставший уже традиционным, фестиваль молодых семей Ямала.

Уровень лечения и оздоровления санатория "Красная гвоздика" высоко оценен на региональном уровне – санаторно-курортные услуги "Красной гвоздики" в 2018 году отмечены дипломом лауреата регионального конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области".

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