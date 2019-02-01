Тюменские биатлонисты успешно выступили в отборе к юниорскому первенству Европы

Архивное фото: biathlonrus.com Архивное фото: biathlonrus.com

Два промаха на четырех огневых рубежах не помешали тюменской биатлонистке Анастасии Жужговой победить в индивидуальной гонке на отборочных соревнованиях к юниорскому первенству Европы, которые проходят в Саранске.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), ближайшая преследовательница Жужговой – Ксения Воронова из Ханты-Мансийского автономного округа – допустила 4 промаха, на финише проиграла тюменке 7 секунд и осталась второй. Бронза досталась Анастасии Гореевой из Московской области – она допустила 6 промахов и проиграла Жужговой 54,8 секунды.

Не обошлась без медали для сборной Тюменской области и мужская индивидуальная гонка – Илья Новопашин допустил 1 промах и финишировал третьим. Победу одержал Андрей Кричун, представляющий одновременно Ленинградскую и Саратовскую области, который, как и Новопашин, промахнулся лишь однажды. Второе место занял Антон Овсянников из Югры – с тремя промахами он проиграл победителю на финише ровно 13 секунд.

В спринтерских гонках завоевать медали представителям Тюменской области не удалось.

Напомним, отборочные соревнования к первенству Европы среди юниоров в рамках первенства России проходили в Саранске с 11 по 14 февраля. Первенство Европы пройдет с 4 по 10 марта в норвежском Шушене, пишет "Вслух.ру".