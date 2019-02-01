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Тюменский школьник - дипломант всероссийского конкурса социальной рекламы

Общество, 09:16 17 февраля 2019

social.edu-contests.ru/ | Фото: social.edu-contests.ru/

Работа школьника из села Янтык Тюменского района Раиф Мухамедзянов получила диплом всероссийского конкурса социальной рекламы "Стиль жизни - здоровье".

Раиф отправил на конкурс плакат "В здоровой семье – здоровые дети" с фотографиями членов своей семьи. В итоге работа школьника была признана одной из лучших и принесла своему автору диплом третьей степени в номинации "Печатная социальная реклама", пишет "Комсомольская правда -Тюмень".

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