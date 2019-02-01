На областной олимпиаде по обществознанию отличились школьники из районов

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

В Тюменской области подвели итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.

Высший балл среди девятиклассников набрал Владислав Горбунов из тюменской школы №89, призерами стали 10 школьников из Тюмени, Ялуторовска, Армизонского, Викуловского, Казанского, Ишимского и Упоровского районов, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Среди десятых классов с равными баллами победителями стали воспитанница тобольского лицея София Беляева и ученица гимназии ТюмГУ Анна Шабалина. В числе призеров четверо ребят из Тюмени, Тобольска и Аромашевского района.

В параллели 11 классов лучший результат и звание победителя завоевала Анастасия Попова из гимназии ТюмГУ, призерами стали еще 10 школьников из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска и Казанского района.

С этого года победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады получают существенный бонус при поступлении в вузы Тюменской области – дополнительные 10 баллов к результатам единого государственного экзамена.