В Тюменской области ведется большая работа по обеспечению жителей чистой питьевой водой

| Фото: pinterest.com | Фото: pinterest.com

Доля обеспеченности сельского населения Тюменской области чистой водой в 2018 году составила 64,6%. Из регионального бюджета на развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов, как сообщает пресс-служба областной думы, были предоставлены субсидии.

В частности, было построено 5,2 км водопроводных сетей в селе Сладково и поселке Туртас Уватского района, разработана проектная документация на строительство водопроводных сетей для водоснабжения 4 населенных пунктов Тобольского района.

В Сладковском муниципальном районе за счет средств, предоставленных из областного бюджета, завершены работы первого этапа расчистки озера Дядюхино, являющегося единственным источником водоснабжения 19 населенных пунктов района.

За счет средств местных бюджетов в 2018 году установлено 92 блочные станции подготовки воды, в том числе 53 павильона с разливом в тару потребителя и 39 блочно-модульных станций очистки воды, подающих очищенную воду в водопроводную сеть.

Реализация данных мероприятий позволила обеспечить качественной питьевой водой 25,7 тыс. человек. Всего в Тюменской области к концу 2018 года установлена 481 блочная станция подготовки воды, в том числе 382 павильона с разливом в тару потребителя и 99 блочно-модульных станций очистки воды на сетях централизованного водоснабжения.