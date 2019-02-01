Педагоги Тюменского района провели конкурсные уроки
В Тюменском районе прошли испытания очного этапа конкурса профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп" в номинации "Учитель года". Открытые провели педагоги из Кулаковской, Горьковской, Московской и Богандинских школ № 1 и № 2.
Стартовал конкурс с интегрированного урока математики "Создание образовательного маршрута по селу Кулаково", который провела учитель начальных классов Кулаковской средней школы Валентина Степанова.
А учитель биологии Горьковской школы Андрей Мошков рассказал учащимися восьмого класса о витаминах, применив возможности современных гаджетов.
Урок английского языка "World around us" в седьмом классе представляла учитель иностранного языка Московской школы Евгения Ефанова.
По итогам очного этапа будет отобрано три конкурсанта. В финале, который пройдет 18- 19 февраля 2019 года в Червишевской средней общеобразовательной школе, учителя поборются за звание лучшего в районе, пишет "Тюменская область сегодня"