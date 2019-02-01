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Педагоги Тюменского района провели конкурсные уроки

Общество, 15:24 17 февраля 2019

www.phototyumen.ru | Фото: www.phototyumen.ru

В Тюменском районе прошли испытания очного этапа конкурса профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп" в номинации "Учитель года". Открытые провели педагоги из Кулаковской, Горьковской, Московской и Богандинских школ № 1 и № 2.

Стартовал конкурс с интегрированного урока математики "Создание образовательного маршрута по селу Кулаково", который провела учитель начальных классов Кулаковской средней школы Валентина Степанова.

А учитель биологии Горьковской школы Андрей Мошков рассказал учащимися восьмого класса о витаминах, применив возможности современных гаджетов.

Урок английского языка "World around us" в седьмом классе представляла учитель иностранного языка Московской школы Евгения Ефанова.

По итогам очного этапа будет отобрано три конкурсанта. В финале, который пройдет 18- 19 февраля 2019 года в Червишевской средней общеобразовательной школе, учителя поборются за звание лучшего в районе, пишет "Тюменская область сегодня"

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