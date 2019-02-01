Музей села Ембаево обратил внимание на социальные сети

| Фото: скриншот аккаунта музея Ембаево | Фото: скриншот аккаунта музея Ембаево

Своя страничка в сети Инстаграм теперь есть у музея села Ембаево Тюменского района. Ее ведет новая заведующая - Нэля Файзуллина.

В аккаунте уже 13 публикаций об экспозициях музея и новостях села. Подписаться на страничку музея можно по ссылке.

Музей села Ембаево был открыт в 1994 году. Он единственный в Тюменской области, который раскрывает историю и культуру сибирских татар. Музей расположен в здании бывшего Магометанского духовного училища конца XIX века.

В его фондах хранятся коллекции прикладного искусства, этнографии, культовых предметов, живописи и скульптуры, нумизматики, а также редкие и уникальные предметы, отражающие историю и культуру татарского народа и имеющие историческую и духовную ценность. Прежде всего, это рукопись "Мэсалэ" начала XIX века, учебники на арабском языке, метрические книги с. Ембаево начала XX века, национальная одежда (головные уборы, обувь).

Музейная экспозиция включает четыре зала: "Этнографический", "Боевой и трудовой славы", "Татарская изба ", "История образования". В зале "Татарская изба" представлена экспозиция жилья сибирских татар второй половины XIX - первой половины XX веков, где посетители знакомятся с давно ушедшими от нас предметами быта и домашней утварью.

В музее чтут память купца и мецената Нигматуллы Сейдукова-Кармышакова, на чьи средства в селе Ембаево построен архитектурный ансамбль Большой мечети и магометанское духовное училище, пишет "Вслух.ру".