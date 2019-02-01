Новые инвестиционные проекты запустят в Ялуторовске в 2019 году

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Около 20 инвестпроектов будет реализованы на территории Ялуторовска в 2019-2021 годах. Предполагается, что будет создано более 400 новых рабочих мест.

В 2018 году в районе реализовано 19 инвестиционных проектов, объем инвестиций в которые превысил 1,5 миллиарда рублей, создано около 100 новых рабочих мест. Жители Ялуторовска открывают сыроварни, парикмахерские, вяжут одежду и оказывают услуги дополнительного образования.

Отдохнуть и оздоровиться предлагают в с. Карабаш – тюменский предприниматель Алексей Балакин оборудовал здесь горячий источник с уникальной по минеральному составу хлор-натриевой водой. На большой прилегающей к нему территории построены домики для отдыха. В Масленицу здесь устроят народные гулянья. В планах у владельцев - обустроить летом пляж.

Готов проект по созданию конюшни с пастбищем для лошадей и контактной мини-фермы с домашними животными. Площадь участка в 8 гектаров позволит это сделать.

Перспективным направлением является придорожный сервис, пишет "Тюменская область сегодня".