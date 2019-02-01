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В прямом эфире: шоу импровизации от "Космоса"

Общество, 18:36 17 февраля 2019

Космос / Молодежный театральный центр | Фото: Космос / Молодежный театральный центр

Шоу импровизации "Конец зимней спячки" пройдет в молодежном театральном центре "Космос" 24 февраля в 19 часов, посмотреть его можно в прямом эфире.

Зрители увидят непредсказуемый юмор от команды BreakFastBand. По традиции гости шоу сами станут участниками события, пишет "Мой портал".

Организаторы обещают, что все будет проходить без заранее подготовленного сценария, реприз и заготовленных сцен. Хорошая новость также для тех, кто по какой-то причине не сможет посетить шоу "Конец зимней спячки": все желающие смогут посмотреть юмористическое мероприятие в прямом эфире.

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