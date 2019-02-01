Тюменскую область посетят белорусские бизнесмены

| Фото: shklovinfo.by | Фото: shklovinfo.by

Делегации Республики Беларусь во главе с министром энергетики Виктором Каранкевичем посетит Тюменскую область, сообщает региональной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В составе белорусской делегации компании-лидеры экономики страны: "Белэнерго", "Белтопгаз", "Беллегпром", "Белнипиэнергопром", Минский электротехнический завод, "Могилевлифтмаш", "Гомсельмаш-Сибирь".

Представители бизнес-кругов посетят ряд тюменских предприятий: "Тюменьстальмост", Антипинский нефтеперерабатывающий завод, металлургический завод "Электросталь Тюмени" компании "УГМК – сталь". Гости побывают и в индустриальном парке "Боровский", где осмотрят уже действующие проекты.

Запланировано заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Тюменской областью и Республикой Беларусь. На нем и во время многочисленных встреч, в том числе и с губернатором Тюменской области, будут обсуждаться вопросы сотрудничества в конкретных отраслях и проектах.

С участием представителей тюменских и белорусских предприятий в тюменском технопарке состоится круглый стол "Перспективы сотрудничества Тюменской области и Республики Беларусь".

Готовятся к подписанию несколько документов, среди которых протокол заседания рабочей группы и соглашения об установлении побратимских связей между муниципальными районами.