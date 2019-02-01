19 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

В Тюмени в 17 часов в "Космосе" (ул. Республики, 165а) пройдет скайп-конференция с международным театральным экспертом, режиссером, куратором, педагогом, арт-журналистом и путешествующим художником Адой Мухиной. Она расскажет о том, как создавать проекты и каких трендов в творчестве стоит придерживаться.

В Тюмени в детском саду №183 и в школе №37 пройдет муниципальный этап фестиваля "Питание и здоровье" для дошкольников и учащихся начальных классов.

Этот день в истории:

1473 - родился польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира Николай Коперник.

1726 - в России учрежден Верховный тайный совет.

1859 - родился шведский ученый, основатель физической химии, лауреат Нобелевской премии Сванте Аррениус.

1878 - Томас Эдисон запатентовал фонограф – прадедушку нынешних портативных музыкальных центров.

1938 - завершила работу первая в мире дрейфующая полярная станция "Северный полюс – 1".

1945 - родился российский певец, музыкант, композитор, автор и исполнитель множества популярных песен Юрий Антонов.

1964 - на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денев в главной роли.

1986 - СССР запустил в космос орбитальную станцию "Мир".

1997 - умер в возрасте 92 лет инициатор китайских реформ, творец китайского "экономического чуда" Дэн Сяопин.

2000 - на Великой Китайской стене 3 тыс. 200 человек соорудили самого большого китайского танцующего дракона длиной 3 тыс. 48 м.

2001 - умер американский кинорежиссер, продюсер Стэнли Крамер.

2003 – в южнокорейском городе Тэгу произошел взрыв в метро. Погибли 120 человек.