19 февраля - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.
В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.
В Тюмени в 17 часов в "Космосе" (ул. Республики, 165а) пройдет скайп-конференция с международным театральным экспертом, режиссером, куратором, педагогом, арт-журналистом и путешествующим художником Адой Мухиной. Она расскажет о том, как создавать проекты и каких трендов в творчестве стоит придерживаться.
В Тюмени в детском саду №183 и в школе №37 пройдет муниципальный этап фестиваля "Питание и здоровье" для дошкольников и учащихся начальных классов.
Этот день в истории:
1473 - родился польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира Николай Коперник.
1726 - в России учрежден Верховный тайный совет.
1859 - родился шведский ученый, основатель физической химии, лауреат Нобелевской премии Сванте Аррениус.
1878 - Томас Эдисон запатентовал фонограф – прадедушку нынешних портативных музыкальных центров.
1938 - завершила работу первая в мире дрейфующая полярная станция "Северный полюс – 1".
1945 - родился российский певец, музыкант, композитор, автор и исполнитель множества популярных песен Юрий Антонов.
1964 - на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денев в главной роли.
1986 - СССР запустил в космос орбитальную станцию "Мир".
1997 - умер в возрасте 92 лет инициатор китайских реформ, творец китайского "экономического чуда" Дэн Сяопин.
2000 - на Великой Китайской стене 3 тыс. 200 человек соорудили самого большого китайского танцующего дракона длиной 3 тыс. 48 м.
2001 - умер американский кинорежиссер, продюсер Стэнли Крамер.
2003 – в южнокорейском городе Тэгу произошел взрыв в метро. Погибли 120 человек.