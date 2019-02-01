Николай Цуканов и Александр Моор посетили Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени

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Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени – один из самых высокотехнологичных медицинских центров страны. Важную роль здесь играют не только стены, но и люди, которые умело пользуются современным оборудованием и инструментами. Такое мнение высказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Полпред вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором посетили Федеральный центр нейрохирургии 18 февраля.

"Впечатляют результаты - десятки и сотни спасенных жизней. Это чудо, когда у семьи с больным ребенком появляется надежда на жизнь, на выздоровление. Здесь врачи дают такую надежду", - поделился впечатлениями Николай Цуканов.

Он поблагодарил врачей за работу и подчеркнул, что в Тюменской области выстроены партнерские отношения с региональной властью, оказывается помощь в оснащении оборудованием, строится жилье для медицинских работников.

"Это нормальная система, когда региональные власти поддерживают федеральный центр, так и должно быть. Пациенту все равно, где он лечится, в федеральном, региональном или муниципальном центре. Он надеется на выздоровление и самое главное, чтобы эта надежда оправдалась", - добавил Николай Цуканов.

Александр Моор назвал нейрохирургический центр жемчужиной тюменского региона. Он выразил надежду, что тюменский опыт и образовательные технологии, которые здесь применяют, позволят со временем увеличить число высококвалифицированных специалистов и тюменские врачи смогут делать большее количество сложных операций по уникальным технологиям для пациентов со всего мира.

"Когда смотришь, какие операции выполняет команда специалистов, какие технологии они применяют и каких результатов добиваются, восхищаешься их мастерством, особенно в безвыходных ситуациях, когда врачи рискуют осознанно. Имя нашего центра будет еще более известно и узнаваемо далеко за пределами региона, прославляя Тюменскую область, чтобы люди ехали к нам лечиться и восстанавливаться", - подчеркнул глава региона.

Как рассказал главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов, с 2011 года врачи учреждения провели более 26 тыс. операций, а с начала 2019 года – более 400. В Тюмень за лечением приезжают пациенты со всего мира. Так, в 2018 году медицинскую помощь получили жители 83 регионов России и 14 зарубежных стран. Были среди них и тяжелые пациенты.

Альберт Суфианов показал гостям возможности центра в диагностике, лечении больных и обучении специалистов. Так, в уникальном симуляционном классе можно организовывать мастер-классы с участием ведущих специалистов мировой нейрохирургии. Интеллектуальная гибридная операционная с компьютерным томографом позволяет проводить самые сложные операции. Здесь предусмотрен тройной уровень контроля, что исключает возможные ошибки нейрохирурга.

Всего же в Федеральном центре нейрохирургии располагаются семь современных операционных, в сутки здесь проводят до 25 операций. В центре предусмотрено 95 койко-мест. При этом с начала работы учреждения количество дней, которые пребывает пациент в учреждении, сократилось с 11,2 до 6,3. Именно за этот срок в среднем пациент проходит обследование, лечение и первый этап реабилитации.

Альберт Суфианов добавил, что главный принцип работы центра – малотравматичная нейрохирургия. Он назвал встречу знаковой и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие с властью. Все это, по его словам, позволит и дальше разрабатывать новые технологии для решения возникающих проблем.

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Любовь Голышева