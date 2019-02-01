20 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 10 часов в департаменте АПК Тюменской области (ул. Хохрякова, 47, малый зал) начнется совещание "Развитие племенного животноводства Тюменской области".

В Тюмени в 10 часов в Государственном аграрном университете Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18, 7 учебный корпус) начнется профориентационное мероприятие "Карьерный старт Агро-2019".

В Тюмени в 12 часов на базе спортшколы №2 (ул. Барнаульская, 17) начнется спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В Тюмени в 15 часов в городском департаменте по спорту и молодежной политике (ул. Герцена, 76) начнется семинар-совещание "Корпоративное волонтерство: социальная миссия и инвестиции в развитие организации".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, 3 этаж, малый зал) начнется расширенная встреча Министра энергетики Республики Беларусь Виктора Каранкевича с руководством Тюменской области.

В Тюмени в 17 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется скайп-конференция с международным театральным экспертом Адой Мухиной.

В Тюмени в 17 часов в драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется открытие выставки работ художника-карикатуриста Евгения Крана в рамках 100-летия газеты "Тюменская правда".

Этот день в мире:

1666 - основан канадский город Монреаль.

1729 - родился основатель русского театра Федор Волков.

1818 - в Москве напротив собора Василия Блаженного открылся памятник Минину и Пожарскому работы Ивана Мартоса.

1852 - родился русский писатель, автор книг о русской интеллигенции Николай Гарин-Михайловский.

1872 - в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.

1877 - в московском Большом театре состоялась премьера оперы Петра Чайковского "Лебединое озеро".

1903 - родился генерал-кавалерист, Герой Советского Союза Лев Доватор.

1920 - умер американский полярный исследователь Роберт Эдвин Пири.

1940 - на американских киноэкранах впервые появилась забавная мультипликационная пара – кот Том и мышонок Джерри.

1942 - родился знаменитый канадский хоккеист Филипп Энтони (Фил) Эспозито.

1949 - умер в возрасте 50 лет поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач.

1967 - родился американский рок-музыкант, лидер группы "Нирвана" Курт Кобейн.

2002 - в Египте в результате аварии поезда погибли около 400 человек.