21 февраля - события дня
В Тюмени в 9 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев, 46) начнется акция "Нам доверена память", приуроченная ко Дню защитника Отечества.
В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" начнется брифинг по проведению 23 февраля в Тюмени мероприятия #СпецоперацияЛед.
В Тюмени в 15 часов во Дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
В Тюмени в 15 часов 30 минут на заводе ООО "Тюменьстальмост им. тюменского комсомола" (р.п.Винзили, ул.Вокзальная, 1в, стр. 4) начнется экскурсия для школьников на предприятие.
В Тюмени в 16 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется первая лекция-концерт "Кино, которое любим".
В Тюмени в 16 часов на катке Дворца "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется конкурс "Мистер каток-2019".
В Тюмени в 17 часов 30 минут во Дворце творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев, 46) начнется праздничный концерт "Папин день".
В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется традиционная встреча 5 o'clock.
В Тюмени в 18 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется лекция "Актуальность Средневековья".
В Тюмени в детском технопарке "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а) пройдут соревнования участников чемпионата ЮниорПрофи.
В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Новое в практике центра занятости Ишима и Ишимского района. Ситуация на рынке труда".
В Увате в 17 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе "Иртыш" начнутся соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" по пулевой стрельбе из пневматического оружия.
Этот день в истории:
1613 - Земский собор официально избрал на царство 16-летнего Михаила Федоровича Романова.
1677 - умер знаменитый голландский философ Бенедикт Спиноза.
1816 - по инициативе Александра Муравьева основана тайная организация "Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества".
1872 - в Москве открылся Императорский исторический музей.
1885 - в Вашингтоне открыт самый высокий в мире памятник – 169,3 м – Джорджу Вашингтону.
1886 - в Петербурге прошла премьера оперы Модеста Мусоргского "Хованщина".
1904 - родился председатель Совета Министров СССР с 1964 по 1980 годы, автор знаменитой серии экономических реформ конца 60-х годов Алексей Косыгин.
1916 - на Западном фронте немцы начали Верденскую операцию – одно из самых кровавых сражений Первой мировой войны, прозванное верденской мясорубкой.
1920 - образована государственная комиссия по электрификации России.
1942 - родилась советская актриса кино и театра Вера Алентова.
1947 - в США впервые продемонстрировано действие фотокамеры "Полароид". На создание черно-белой фотографии фотоаппарат тратил тогда около минуты.
1984 - умер писатель, лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов.
1993 – Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом для закрытых помещений – 6 м 15 см.
1995 - в России запрещена реклама табака и алкоголя на телевидении.
1995 – американец Стив Фоссет первым в мире в одиночку на воздушном шаре пересек Тихий океан.