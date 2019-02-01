21 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев, 46) начнется акция "Нам доверена память", приуроченная ко Дню защитника Отечества.

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" начнется брифинг по проведению 23 февраля в Тюмени мероприятия #СпецоперацияЛед.

В Тюмени в 15 часов во Дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

В Тюмени в 15 часов 30 минут на заводе ООО "Тюменьстальмост им. тюменского комсомола" (р.п.Винзили, ул.Вокзальная, 1в, стр. 4) начнется экскурсия для школьников на предприятие.

В Тюмени в 16 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется первая лекция-концерт "Кино, которое любим".

В Тюмени в 16 часов на катке Дворца "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется конкурс "Мистер каток-2019".

В Тюмени в 17 часов 30 минут во Дворце творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев, 46) начнется праздничный концерт "Папин день".

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется традиционная встреча 5 o'clock.

В Тюмени в 18 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется лекция "Актуальность Средневековья".

В Тюмени в детском технопарке "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а) пройдут соревнования участников чемпионата ЮниорПрофи.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Новое в практике центра занятости Ишима и Ишимского района. Ситуация на рынке труда".

В Увате в 17 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе "Иртыш" начнутся соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

Этот день в истории:

1613 - Земский собор официально избрал на царство 16-летнего Михаила Федоровича Романова.

1677 - умер знаменитый голландский философ Бенедикт Спиноза.

1816 - по инициативе Александра Муравьева основана тайная организация "Союз спасения, или Общество истинных и верных сынов Отечества".

1872 - в Москве открылся Императорский исторический музей.

1885 - в Вашингтоне открыт самый высокий в мире памятник – 169,3 м – Джорджу Вашингтону.

1886 - в Петербурге прошла премьера оперы Модеста Мусоргского "Хованщина".

1904 - родился председатель Совета Министров СССР с 1964 по 1980 годы, автор знаменитой серии экономических реформ конца 60-х годов Алексей Косыгин.

1916 - на Западном фронте немцы начали Верденскую операцию – одно из самых кровавых сражений Первой мировой войны, прозванное верденской мясорубкой.

1920 - образована государственная комиссия по электрификации России.

1942 - родилась советская актриса кино и театра Вера Алентова.

1947 - в США впервые продемонстрировано действие фотокамеры "Полароид". На создание черно-белой фотографии фотоаппарат тратил тогда около минуты.

1984 - умер писатель, лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов.

1993 – Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом для закрытых помещений – 6 м 15 см.

1995 - в России запрещена реклама табака и алкоголя на телевидении.

1995 – американец Стив Фоссет первым в мире в одиночку на воздушном шаре пересек Тихий океан.