22 февраля - события дня
В Тюмени в 11 часов от офиса регионального исполкома ОНФ (ул. Ленина, 69а) начнется экологический рейд "Молодежки ОНФ".
В Тюмени в 11 часов у мемориального комплекса "Вечный огонь" (Историческая площадь, ул. Ленина, 2) начнется возложение гирлянд, венков и цветов, посвященное Дню защитника Отечества.
В Тюмени в 11 часов 30 минут у мемориального комплекса "Память" (ул. Республики, 142) начнется возложение гирлянд, венков и цветов, посвященное Дню защитника Отечества.
В Тюмени в 13 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45) начнется вручение государственных наград РФ, наград и почетных званий Тюменской области.
В Тюмени в 16 часов на арене легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12) начнется чемпионат и первенство города Тюмени по легкой атлетике в закрытых помещениях.
В Тюмени в 18 часов 30 минут в ТюмГУ (ул. Ленина, 16) пройдет первое занятие для горожан по подготовке к "Тотальному диктанту" - "Русский по пятницам".
В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" начнется спектакль-воспоминание "Внешние побочные".
В Тюмени на территории спортивно-оздоровительной базы "Авангард" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму на лыжной дистанции "Пурга – 2019".
Этот день в мире:
1651 – началась церковная реформа русского патриарха Никона.
1709 – русские войска разбили шведов в битве у Красного Кута, едва не захватив в плен шведского короля Карла XII.
1724 – Россия и Швеция заключили оборонительный союз.
1793 – подполковник волонтеров Наполеон отправился в свой первый боевой поход в составе корсиканской экспедиции против Сардинии.
1878 – в Москве состоялась премьера Четвертой симфонии Чайковского.
1908 – в Будапеште состоялась премьера первой оперетты Имре Кальмана "Осенние маневры".
1918 – начался Ледовый поход Балтийского флота, выведенного через льды в Кронштадт.
1919 – в Бахмуте (Артемовске) создано Центральное правление каменноугольной промышленности.
1921 – в России создан Госплан.
1941 – в Варшавском гетто дневной рацион хлеба снижен до 85 граммов.
1944 – советские войска освободили от фашистов Кривой Рог.
1964 – в СССР состоялась премьера фильма "Живые и мертвые".
1968 – свою первую песню записала английская группа "Дженезис".
1983 – американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 м (мировой рекорд).
1993 – при президенте России создан президентский совет.
2000 - скончался знаменитый писатель сатирик Аркадий Хайт.