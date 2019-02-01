22 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов от офиса регионального исполкома ОНФ (ул. Ленина, 69а) начнется экологический рейд "Молодежки ОНФ".

В Тюмени в 11 часов у мемориального комплекса "Вечный огонь" (Историческая площадь, ул. Ленина, 2) начнется возложение гирлянд, венков и цветов, посвященное Дню защитника Отечества.

В Тюмени в 11 часов 30 минут у мемориального комплекса "Память" (ул. Республики, 142) начнется возложение гирлянд, венков и цветов, посвященное Дню защитника Отечества.

В Тюмени в 13 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45) начнется вручение государственных наград РФ, наград и почетных званий Тюменской области.

В Тюмени в 16 часов на арене легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12) начнется чемпионат и первенство города Тюмени по легкой атлетике в закрытых помещениях.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в ТюмГУ (ул. Ленина, 16) пройдет первое занятие для горожан по подготовке к "Тотальному диктанту" - "Русский по пятницам".

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" начнется спектакль-воспоминание "Внешние побочные".

В Тюмени на территории спортивно-оздоровительной базы "Авангард" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму на лыжной дистанции "Пурга – 2019".

Этот день в мире:

1651 – началась церковная реформа русского патриарха Никона.

1709 – русские войска разбили шведов в битве у Красного Кута, едва не захватив в плен шведского короля Карла XII.

1724 – Россия и Швеция заключили оборонительный союз.

1793 – подполковник волонтеров Наполеон отправился в свой первый боевой поход в составе корсиканской экспедиции против Сардинии.

1878 – в Москве состоялась премьера Четвертой симфонии Чайковского.

1908 – в Будапеште состоялась премьера первой оперетты Имре Кальмана "Осенние маневры".

1918 – начался Ледовый поход Балтийского флота, выведенного через льды в Кронштадт.

1919 – в Бахмуте (Артемовске) создано Центральное правление каменноугольной промышленности.

1921 – в России создан Госплан.

1941 – в Варшавском гетто дневной рацион хлеба снижен до 85 граммов.

1944 – советские войска освободили от фашистов Кривой Рог.

1964 – в СССР состоялась премьера фильма "Живые и мертвые".

1968 – свою первую песню записала английская группа "Дженезис".

1983 – американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 м (мировой рекорд).

1993 – при президенте России создан президентский совет.

2000 - скончался знаменитый писатель сатирик Аркадий Хайт.