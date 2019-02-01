Тюменцы почтили память воинов, защитивших Отечество

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с ветеранами войны, представителями общественных объединений, депутатами, студентами и школьниками принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалам павших на фронтах Великой Отечественной войны на Исторической площади и площади Памяти в Тюмени накануне Дня защитника Отечества 22 февраля.

После троекратного оружейного залпа торжественным маршем перед мемориальными комплексами прошли кадеты Тюменского президентского кадетского училища и курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

По словам руководителя региона, День защитника Отечества - особый праздник, который имеет большое значение не только для людей, проходивших службу.

"Это праздник для всех, когда мы вспоминаем людей, которые за тысячелетнюю историю нашего государства в самые трудные минуты защищали Родину. Это повод для гордости, повод вспомнить нашу историю и ветеранов Великой Отечественной войны, именно они являются примером для молодежи, - подчеркнул Александр Моор. - Праздник особенно важен для подрастающего поколения, мы должны рассказывать историю на примерах, фактах, которые, к сожалению, все чаще пытаются исказить. Российские воины были и остаются примером мужества, отваги и стойкости для подрастающего поколения. В жизни всегда есть место подвигу".

Татьяна Ковалева