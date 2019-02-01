Сто миллионов рублей направят на развитие рыбоводства в Тюменском районе

| Фото: ядоверяю.рф | Фото: ядоверяю.рф

Три инвестиционных проекта реализует рыбоводческое предприятие "Пышма-96" в Тюменском районе. Объем вложений составит около 100 млн рублей.

Первый и уже реализованный проект – приобретение линии для выращивания товарной рыбы. Еще два – создание первого в Уральском федеральном округе производства рыбных комбикормов и открытие цеха выращивания ремонтно-маточного стада осетра – будут реализованы в 2020 году.

Все три проекта приняты на сопровождение Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области". Инвестиции составят более 100 миллионов рублей, будет создано 26 рабочих мест.

В целом компания "Пышма-96" к 2022 году намерена обеспечить рыбную отрасль качественным и жизнестойким рыбопосадочным материалом сиговых рыб в объеме более 200 миллионов личинок и 60 миллионов штук молоди в год, а также вырастить 180 тысяч штук десятиграммовой молоди радужной форели.

Планируется создать рынок живой рыбы и научно-исследовательский центр. Основные потребители продукции "Пышмы-96" – предприятия рыбопереработки и товарной аквакультуры, торговые сети, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.